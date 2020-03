Musikere holder hjemmekonserter på nett

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mange artister og musikere diskuterer i disse koronakarantene-tider hva de skal leve av – siden konsertinntekter står for en stor del av inntektene. Tiltaket «Brakkesyke 2020» på Facebook sørger for å opplyse måter å støtte de medvirkende musikerne økonomisk på. Samtidig gir de etter eget utsagn et innestengt publikum «sin daglige fiks med livemusikk under den helsikes coronaepidemien».