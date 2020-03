Regionrådslederen frykter store mørketall av korona-smittede i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommuneoverlege Anita Carlson i Namsos kommune sier til NA at 21 personer er blitt testet for korona siden uke ni, som er siste uke i februar.

Av disse har ti personer fått svar, og alle har testet negativt. 11 personer i Namsos kommune venter fortsatt på svar.

– Er alle 21 som er testet helsepersonell?

– Nei, ikke alle er helsepersonell. Vi forholder oss til testkriterier fra Folkehelseinstituttet, og det er viktig å endre seg at disse ble endret 13. mars, sier Carlson.

Det er nå kun alvorlig syke med symptomer på korona og personer med samfunnskritisk jobb som blir testet. Kommuneoverlegen i Namsos forteller at det i forrige uke ble testet elleve personer i kommunen, mens åtte er blitt testet i løpet av mandag.

Kommuneoverlege i karantene

NA har vært i kontakt med Sabine Moshövel i Nærøysund kommune, for å prøve å få svar på hvor mange som er testet i Namdalen i løpet av helga og på mandag. Kommuneoverlegen, som for tiden sitter i heimekarantene, henviser til kommunikasjonsrådgiver og pressetalsmann Morten Wengstad.

– Jeg vet at fem personer ble testet i helga, og at fem er blitt testet i løpet av mandag. Vi har ikke noe mer konkret enn det, sier Wengstad og legger til at alle som er blitt testet for koronavirus i den aktuelle tidsperioden er helsepersonell.

Vurderte tiltak

Søndag gjennomførte Namdal regionråd et møte med ordførere, kommunedirektører og overleger fra hele Namdalen. I møtet ble det vurdert om ekstra tiltak i forbindelse med koronakrisen skulle iverksettes, og regionrådet konkluderte med at det foreløpig ikke skal settes inn flere tiltak for namdalsregionen, enn de nasjonale restriksjonene som allerede lagt.

– Et av tiltakene som ble vurdert var at reisende inn til kommuner i Namdalen må settes direkte i karantene. Det er et tiltak som ville fått ganske dramatiske konsekvenser, sier Stian Brekkvassmo.

– Hvorfor ble ikke et slikt tiltak iverksatt?

– Blant annet rapporterte mange kommuner at halve kriseledelsen hadde blitt satt i karantene ved et slik tiltak. I tillegg må vi vurdere disse grensene eventuelt skal settes. Hver kommune har sin kriseledelse som vurderer nye tiltak fortløpende, og også felles tiltak for Namdalen kommer til å bli vurdert, sier Brekkvassmo.

– Stor sannsynlighet for korona

Så langt er ingen i Namdalen bekreftet smittet av koronaviruset. Brekkvassmo sier til NA at han ikke har fått forelagt en oversikt over hvor mange i Namdalen som er blitt testet for koronaviruset.

– I begrunnelsen fra regionrådet ble det blant annet lagt vekt på at ingen i Namdalen foreløpig er smittet av korona. Er det ikke da relevant å vite hvor mange som er blitt testet?

– Vi hadde en diskusjon om dette, og har tatt i betraktning at det etter all sannsynlighet finnes tilfeller av koronasmittede i Namdalen, selv om det ikke er bekreftet, sier Brekkvassmo.

– Er det grunn til å tro at koronaviruset har kommet til Namdalen?

– Vi må være forberedt på at noen er smittet. Ifølge Ifølge Folkehelseinstituttet er det store mørketall på koronasmittede i hele landet. Mørketallene er nok store også her i Namdalen, det ville vært naivt å tro noe annet, sier Brekkvassmo.

– Ingen i Namdalen har så langt testet positivt på koronaviruset. Skyldes dette gode tiltak eller lite testing?

– Det er vel en kombinasjon. Vi har ikke satt noe høyere krav til befolkninga enn det er gjort i resten av landet. Vi følger de nasjonale føringene og jeg opplever at folk flest er flinke til å føye seg etter restriksjonene som blir gitt, sier Brekkvassmo.

– Vanskelig og ubehagelig

Han understreker at kommunene selv kan vurdere egne tiltak.

– Blant annet vurderer Leka å stenge seg fra omverdenen på lik linje med Frosta. Kommuner som Namsskogan og Grong er også i spesielle situasjoner med stor gjennomfart, så tiltak vurderes fortløpende både i regionrådet og i de respektive kommunene, sier Brekkvassmo som legger til at alle avgjørelser blir tatt etter råd fra de fagansvarlige.

– Å ta vare på liv skal gå foran alt. Det er vanskelig og ubehagelig å ta disse avgjørelsene, men vi tar tillit til de fagansvarlige og tar beslutninger etter råd fra dem, legger Brekkvassmo til.