Setter ned renta på boliglån

NAMSOS: Samtidig blir det enklere å søke om flere måneders avdragsfrihet.

- SpareBank 1 SMN skal ha is i magen, og vi vil strekke oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom koronakrisen. Nå setter vi ned renta og gjør boliglånet billigere. I tillegg gjør vi det enklere for de som har boliglån å søke om avdragsfrihet. Mange er allerede rammet av permitteringer på jobb, og mye tyder på at det dessverre kommer til å bli langt flere. Med avdragsfrihet blir det mindre krevende å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, sier konserndirektør Nelly Maske i SpareBank 1 SMN i ei pressemelding mandag.

- Koronapandemien har utløst stor usikkerhet i markedet og gjort det dyrere å hente inn penger som vi igjen låner ut til våre kunder. Det ble litt billigere etter rentekuttet i Norges Bank sist fredag, og det kommer nå boliglånskundene til gode, sier Maske.

Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder. De som nå får renteendring, vil i løpet av neste uke få informasjon i nettbanken eller via brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.