Smitter sannsynligvis ikke via mat og drikke

NAMSOS: – Koronavirus smitter først og fremst gjennom luftveiene ved direktekontakt med en smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter, heter det fra Mattilsynet, med henvisning til Folkehelseinstituttet.

– Følg derfor rådet om å holde én meter fra andre personer og vask hendene godt og ofte, er rådet som gis.

Varer uten emballasje

Som mange har lagt merke til så er det fortsatt frukt og andre varer tilgjengelig som selvplukk i matbutikkene.

Matvarer som ikke er emballert, for eksempel bakervarer, frukt og grønt og godteri. Butikker og serveringssteder har alltid et selvstendig ansvar for at salget foregår på en hygienisk måte.

– Smitte via uemballerte matvarer er lite sannsynlig siden koronaviruset må ned i luftveiene for å gi sykdom, kommenterer Mattilsynet.

Som videre skriver at så langt er det ingenting som tilsier at det er risiko knyttet til lovlig import av mat fra land der koronavirus er påvist.

Hvordan smitter koronavirus?