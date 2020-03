Utsetter fristen for EU-kontroll

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist, opplyser vegvesenet i ei pressemelding.

- Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Har du allerede hatt bilen din inne til kontroll og fått en såkalt 3-feil, vil du ikke få ny frist. Bilen din har da trafikkfarlig feil og bruksforbud.