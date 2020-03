En person i Grong er smittet av koronaviruset

NAMDALSAVISA

GRONG: En person har tirsdag kveld fått påvist koronasmitte i Grong kommune, bekrefter ordfører Borgny Kjølstad Grande til NA.

Den smittede er bosatt i Grong og er isolert i eget hjem. Nærkontaktene er satt i karantene.

– Smittesporing gjennomføres i henhold til prosedyre. De som har vært i nærkontakt med den smittede personen vil bli kontaktet.

Skal skaffe seg oversikt

Ordfører Borgny Kjølstad Grande var ordknapp sent tirsdag kveld:

– Nå i kveld vet vi ikke så mye mer enn det som står i meldinga vi sendte ut, sier ordføreren som ikke kan si noe om personen.

– Har vedkommende vært på reise?

- Det har jeg ikke kjennskap til.

– Er det flere personer som kan være utsatt for smitte?

– Det har vi ingen oversikt over nå i kveld. Vi setter krisestab og følger de fastlagte prosedyrene, men jeg har ikke så mange flere svar å komme med foreløpig, sier Grande.

Har flere svar onsdag

Ordføreren sier at de vil kunne gi noen flere svar onsdag morgen. Personen er i karantene som pressemeldinga sier, ut over det har ordføreren ingen flere kommentarer.

– Jeg kan ikke si så mye mer, men vi vurderte at det var viktig å få ut informasjonen, så vil vi komme med ytterligere informasjon når vi har noe mer å fortelle, sier ordfører Grande.

Dette var det fjerde tilfellet hvor en trønder har fått påvist koronasmitte tirsdag.

Også en kvinne i Verdal, en mann i Ørland og en person i Orkland kommuner har fått påvist koronasmitte tirsdag.

Forberedt smitte i Namdalen

Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag, sier de ikke planlegger å øke beredskapen som følge av tilfellet i Grong.

– Vi har i vår planlegging og beredskap lagt til grunn at det må påregnes at også Sykehuset Namsos vil kunne få flere pasienter til behandling med påvist smitte. Aktiviteten er tatt betydelig ned, og vi er forberedt på at er større antall kan bli innlagt, sier Karlsen.

– Har Grong kommune kontaktet sykehuset med tanke på at det er påvist smitte?

– Vi har per nå ingen indikasjon på at vedkommende i Grong trenger sykehusbehandling. Men det kan selvsagt endre seg, sier kommunikasjonssjefen.