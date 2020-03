Ingen smittetilfeller i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vedkommende ble akuttinnlagt grunnet andre sykdomssymptomer enn mistanke om koronasmitte, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

BUP Levanger stengt

Sykehuset Levanger må stenge sengeposten ved BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) etter at det ble påvist koronasmitte hos en ansatt. To pasienter og 25 ansatte er sendt i hjemmekarantene.

– En av våre ansatte tilknytte sengepost BUP Levanger følte seg syk forrige uke og gikk hjem før helgen. Vedkommende ble testet og vi har nå fått bekreftet smitte, sier Karlsen.

Dermed måtte sengeposten stenges tirsdag ettermiddag, noe som igjen betyr at Helse Nord-Trøndelag nå har drøyt 50 ansatte ute i karantene.

– Forhåpentligvis slipper vi å sende flere ansatte hjem, sier kommunikasjonssjefen.

Deler av det polikliniske tilbudet kan fortsette.

– Det er for tidlig å konkludere med om flere deler av BUPs aktivitet kan bli berørt, sier han.

Sykehuset Levanger har en pasient med påvist smitte som mottar respiratorbehandling og en smittet pasient som er lettere syk er isolert på sengepost.

Skjerper kontroll

Konstituert klinikkleder for kvinne, barn og familie, Randi Brenne Dreier, opplyser at avdelingene i Levanger og Namsos fra tirsdag har valgt å innskjerpe besøkskontrollen.

– Både fødende, mor og barn er i en sårbar situasjon og vi har kommet til at det er påkrevet med ytterligere tiltak for å redusere smitterisikoen. Ingen er tjent med at vi får en situasjon med smittede pasienter eller ansatte, sier klinikklederen.

Regler

Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt.

Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel, men ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen.

Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel. Avdelingen vurderer individuelt med tanke på reiseavstand mellom sykehus og hjem.

Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt.

Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.

Føde- og barselavdelingen ellers stengt for alle besøkende.

Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel.

– Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for berørte. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet så godt som vi kan, sier klinikkleder Randi Brenne Dreier.