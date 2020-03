Nedre Fiskumfoss er smittefritt

NAMDALSAVISA

HARRAN: – Så langt har vi klart å holde aktiviteten oppe. Det er klart at vi jobber litt annerledes enn vi ville gjort til vanlig, og vi har innført en del rutiner og arbeidsmåter for at vi skal holde koronasmitten bort fra anlegget, forteller prosjektleder Randi Reitan Troset i NTE.