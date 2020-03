Reisefølge med lærer fra Namsos og 12 studenter kommer seg ikke heim

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det oppleves som en absurd situasjon, men vi har det etter forholdene bra og er ved godt mot enn så lenge, sier Endre Stene fra Spillum.

Han er lærer på Fjellheim bibelskole i Tromsø og er for tida på studietur i Nord-Afrika med studenter/elever fra bibelskolen. De fleste er er i alderen 18-22 år. Med på turen er også Stenes sønn, Mathias. Fire av dem i reisefølget er fra Namsos, en fra Bindal, mens de øvrige er fra andre deler av landet og fra Sverige.

– Slik situasjonen har vært de siste dagene og slik den utvikler seg her, ser vi ingen annen mulighet til å komme oss ut av Tunisia enn at norske eller svenske myndigheter henter oss ut, sier han.

Stene sier det ikke er noe alternativ å forsøke å komme seg ut via nabolandene Libya eller Algerie.

– Det tør vi rett og slett ikke. Libya er ansett som svært farlig for europeere, og jeg vet ikke om det er så mye bedre med Algerie slik ting er akkurat nå, sier han

Ingen fly – ingen båter

– Hvordan havnet dere i Tunisia?

– Dette var en planlagt studietur som kom i stand før koronautbruddet ble erklært som pandemi. Vi hadde allerede vært en uke i Egypt og kom til Tunisia forrige onsdag – 11. mars, forteller Stene.

Dagen etter innførte som kjent norske myndigheter strenge restriksjoner, og anbefalte folk som befant seg utenlands å komme seg heim.

– Vi reagerte med en gang og fikk booket om billettene, og skulle etter planen reise ut i to grupper på søndag og mandag forteller Stene.

Men før de kom så langt skjedd det en dramatisk endring. Lørdag ettermiddag – 14. mars – gikk den tunisiske statsministeren ut og sa at alle havner og flyplasser skulle stenges, med noen få unntak.

– Vi prøvde både på flyplassen og via andre kanaler, men landet var i praksis allerede stengt. Kun noen få avganger gikk til flyplasser i Europa, men alt var overbooket mange ganger, forteller han

– Hvor er dere akkurat nå?

– Vi bodde på hotell i hovedstaden Tunis i to netter, men det følte vi ble litt utrygt etter hvert, og har nå leid et hus en times kjøretur fra Tunis og flyplassen, sier Stene, som ikke ønsker å angi nøyaktig hvor de befinner av hensyn til sikkerheten til gruppa.

– Du sier utrygt. Har dere opplevd ubehageligheter?

– Ikke til å begynne med, men stemninga snudde ganske raskt, og folk begynte å unngå oss på gata. Korona blir forbundet med Europa her i Tunis. Og vi har opplevd at folk har dekket seg til og ropt korona etter oss på gata, så vi bestemte oss for å flytte ut av byen, sier han.

De har ordnet seg med leiebiler slik at de kan flytte raskt på seg om nødvendig. De har nok mat og det de trenger.

– Vi har det helt greit, men usikkerheten vi opplever er ikke noe trivelig, sier han.

Har bedt om hjelp

I Tunisia finnes det et norsk konsulat, og Sverige har ambassade i hovedstaden Tunis.

– Vi har vært i kontakt med dem, og de ble litt overrasket over at vi faktisk befant oss her. Men vi er i alle fall registret og har kontakt, slik at norske og svenske myndigheter vet at vi er i landet, sier han.

Stene sier det de frykter nå er at reiserestriksjonene skal vare i måneder.

– Da er vi bomfast med mindre vi blir hentet ut, sier han.

– Er det noen mulighet for at det kan skje?

– Som sagt er landet stengt, med to unntak. Gods sendes fortsatt ut og inn med fly, og slik vi oppfatter det vil fly som kommer for å hente folk ut få tillatelse til å lande. Men det er de eneste unntakene så vidt vi vet. Havnene er stengt og voktes av militære og båtforbindelsene til Europa er stengt, sier han.

Bekymret

Stene sier at alle i reisefølget har vært i kontakt med sine respektive familier og det er ingen fare på ferde slik situasjonen er nå.

– Men jeg er bekymret hvis skal bli her i måneder framover. Det føles litt ubehagelig å være helt fastlåst i et fremmed land og en fremmed kultur uten mulighet til å reise om ting skulle forverre seg, sier Endre Stene.

NA har snakket med rektor Morten Nord-Varhaug på Fjellheim bibelskole, og han sier at skolen har vært i kontakt med Utenriksdepartementet for å melde fra om situasjonen.

Selv kom han heim fra Kenya natt til tirsdag med en gruppe studenter, i siste liten før Kenya også stengte for flyvninger.

– Vi har leid et hus , foreløpig for to uker, hvor våre nå bor i Tunisia. Det finnes også en norsk lege i landet om de skulle få slike behov. Situasjonen er ubehagelig, men det er ingen direkte fare på ferde, sier rektor Nord-Varhaug.