Sykehusdirektøren: – Alle får øyeblikkelig hjelp

NAMSOS: – Våre sykehus gir øyeblikkelig hjelp – beredskap 24/7 ivaretas, heter det i en melding fra sykehusdirektøren.

Åm viser til en artikkel publisert av Adresseavisen på nett tirsdag, som også er videreformidlet av blant annet Trønder-Avisa.

Åm uttaler at det der gis det inntrykk av at bare pasienter som er sykere enn alvorlig syk, gis helsehjelp.

– Dette er feil. Akuttmottakene i Levanger og Namsos er normalt bemannet og vi ivaretar selvsagt beredskap 24/7. Ingen pasienter som trenger helsehjelp og sykehusbehandling vil bli avvist, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Paul Georg Skogen.

Helse Nord-Trøndelags direktør og fagsjef sier at sykehusene må og skal yte gode helsetjenester også når sykehusene er satt i kriseberedskap. Dette gjelder selv om helseforetaket forbereder seg på en mulig situasjon med mange koronasmittede som trenger intensiv behandling.

– Parallelt med at vi bereder grunnen for å gi behandling til pasienter som behøver behandling på grunn av påvist koronasmitte, prioriterer vi følgende tre hovedoppgaver: Ivareta beredskap for befolkninga i vårt opptaksområde. Ivareta øyeblikkelig hjelp, med åpne akuttmottak 24/7 både i Levanger og Namsos. Og ivareta forsvarlig helsehjelp så langt det er mulig sammen med at vi håndterer koronakrisa, understreker sykehusdirektøren og fagsjefen.