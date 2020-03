Trapper ned aktiviteten – skriver ut pasienter

NAMDALSAVISA

NAMSOS/LEVANGER: – Vår klinikk har blant annet valgt å skrive ut elektive pasienter, deriblant pasienter med rusproblemer, heter det i en melding fra klinikkleder Arnt H. Moe i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

Det betyr at de reduserer aktiviteten i poliklinikker og annen planlagt aktivitet.

– Dette er nødvendig for at vi sammen med resten av sykehusorganisasjonen skal kunne håndtere en krevende situasjon, sier Moe.

Han understreker at det i forkant av utskriving og stenging av sengeposter, er det gjort grundige individuelle vurderinger.

– Våre spesialister og behandlerteam har vurdert nøye hver enkelt pasients tilstand før utskriving. Dette er en sammensatt gruppe som trenger ulik oppfølging. Ingen er utskrevet uten at vi mener det er faglig forsvarlig, sier avdelingsleder Torunn Aurstad på Sykehuset Levanger.

Som videre sier at pasientene, hjemkommune, fastlege med flere ble varslet om mulig framskyndet utskriving så tidlig det lot seg gjøre.

– De som er utskrevet følges opp også etter utskriving, sier Aurstad.

Brukerorganisasjoner har overfor Helse Nord-Trøndelag uttrykt bekymring i forhold til at klinikken skriver ut pasienter og reduserer aktiviteten. Klinikk for psykisk helsevern og rus har normal beredskap, og dersom det er behov vil personer med behov for akutt hjelp og oppfølging få bistand.

– Blir en person innskrevet vil de selvsagt få nødvendig helsehjelp, understreker klinikkleder Arnt H. Moe.