En krig, en valp og et fokus

NAMDALSAVISA

Jeg lukta lunta tidlig i forrige uke, og begynte å gjøre noen endringer i vanene mine. Jeg tok med jobb-pc hjem hver dag. Bare i tilfelle. Jeg spritet ned tastatur, mobil, datamus og dørhåndtakene på kontoret med jevne mellomrom, vaska hendene lenger og lenger. Helt til huden sprakk. Nyhetssendingene surra i bakgrunnen, mens de røde talla tikka sakte opp, opp, opp. En ekstra pakke med knekkebrød i handlekurven.

Samtidig var valpen vår bare noen dager unna å bli gammel nok til å flytte hjem til oss. Og vi lurte på om vi kom til å få hente han. Eller kom myndighetene til å stenge veiene inn og ut av Oslo? Skulle vi sitte i to uker, innelåst i leiligheten vår, mens valpen vår vokste uten oss?

Fredag den trettende kom, og samtidig som Erna varslet de hardeste begrensningene på våre liv, siden andre verdenskrig, fikk vi beskjed om at vi kunne hente valpen. Det var så kontrastfylt. Samtidig som vi var utrolig glade for å kunne hente hjem den lille pelsballen vår, så hadde vi også en klump i magen. For disse ukene som vi hadde gleda oss sånn til, med en ny valp i hus, skulle brått bli ganske annerledes.

Men det skjedde noe magisk i det vi møtte valpen. Plutselig forsvant verden utenfor oss, og vi fikk noe å fokusere på.









Valpen gjør at vi må komme oss opp til vanlig tid om morgenen, vi må hyppig ut av døra for å lufte oss, løpe rundt i bakgården sammen med han, og kjenne at jo da: verden finnes fortsatt, sola varmer fortsatt, og det skal komme noe bedre.

Denne krisa mobiliserer noe i meg. Behovet for å gjøre noe. Bidra. Det var det samme under 22. juli, hvor jeg sto på Lagre’ dag ut og dag inn for å koke kaffe, og være til stede for dem som ønska det – med en god klem og vennlige ord. Nå kan jeg ikke møte opp et sted for å koke kaffe. Jeg kan ikke sette på sakte-tv for gjengen som har møtt opp, eller holde rundt noen som trenger det. Det eneste jeg kan gjøre er å holde meg hjemme. Holde meg unna.

Førstelinja nå er de fantastiske helsearbeiderne våre, som risikerer sin egen helse for at vi andre skal være trygge. De jobber dag og natt for å begrense smitten, og renske opp.

Og alt vi andre kan gjøre er å holde oss der vi er. Og finne et fokus. For uten et fokus kommer vi alle til å bli sprø.

For meg er fokuset en pelsdott med fire føtter som heter Yoshi. Han er det vakreste jeg har sett i hele mitt liv, og han gjør at bekymringene er litt lenger unna. Yoshi gir meg struktur i hverdagen nå, noe å stå på for. For han må jo ha det bra.

Vi kan alle finne ett eller annet å fokusere på nå. Enten det er å endelig rydde i boden, legge et digert puslespill, eller ta verdensrekord i antall Q-tips som kan stables oppå hverandre. Det kommer helt på det samme hva du fokuserer på. Jobben, familien, potteplantene dine eller roteskuffen som du ikke har sett bunnen av siden 1997.

Bare pass på at det du fokuserer på holder deg hjemme. Og at det holder hodet ditt okkupert. For det er ikke sunt for noen av oss å la hodet bli overfylt med bekymringer og kriser. Vi må fokusere på det som er rett foran oss, gjøre det vi kan for å bidra at økonomien holder seg oppe, og håpe at vi snart kan gå trygt ut av døra igjen.

Takk til alle som holder seg hjemme. Som tegner med ungene, koser med hunden og lager videoer til YouTube. Våre oldeforeldre reiste ut til fremmede land for å gå i krig. Da greier vi å drive litt krigføring fra sofakroken også. Dette klarer vi. På avstand. Sammen.