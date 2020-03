Endrer reglene for kjøre- og hviletid

NAMDALSAVISA

Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport.

Statens vegvesen har endret sitt unntaksvedtak fra 13. mars.

Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Det nye unntaket – som gjelder fra og med onsdag - gjelder nå all transport av både gods og personaltransport.

Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport.