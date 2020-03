Idrettskretsen oppfordrer til stengte idrettsanlegg

NAMDALSAVISA

TRØNDELAG: I en pressemelding fra Trøndelag idrettskrets sendt onsdag formiddag oppfordrer de til at alle idrettsanlegg i fylket holdes stengt – på bakgrunn av koronaviruset. I første omgang varer stengingen til 26. mars.

- Vi får bekymringsmeldinger fra flere om at det er gruppeaktiviteter i ulike anlegg/nærmiljøanlegg i fylket, skriver kretsen blant annet i pressemeldinga.

Videre oppfordrer de alle til å bidra til en felles dugnad for å få bukt på korona-viruset, og at de jobber med å finne alternativer for hvordan man trene rundt eller i eget hjem

- I en «normalsituasjon» er stor aktivitet -samt barns og ungdoms egenorganisering noe vi applauderer, men akkurat nå i den situasjonen vi er inne i, håper vi alle kan bidra i denne felles dugnaden, skriver kretsen.

«Trøndelag idrettskrets oppfordrer til at alle idrettsanlegg i fylket holdes stengt i første omgang frem til 26. mars 2020 med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt smittespredning av koronaviruset.

I folkehelseanlegg som turstier, turskiløyper etc skal det heller ikke drives organisert idrettsaktivitet. Ved annen bruk i disse anleggene så oppfordrer vi til at man følger myndighetenes sine instrukser.

Vi får bekymringsmeldinger fra flere om at det er gruppeaktiviteter i ulike anlegg/nærmiljøanlegg i fylket. I en «normalsituasjon» er stor aktivitet -samt barns og ungdoms egenorganisering noe vi applauderer, men akkurat nå i den situasjonen vi er inne i, håper vi alle kan bidra i denne felles dugnaden.

Idretten jobber med alternativer for hvordan man trene/ha egenaktivitet rundt eller i eget hjem. Her er det naturlig å dele ideer og praktiske løsninger hvordan slikt kan gjennomføres.

Vi er meget klare på dette er en sterk inngripen i barn, unges og spreke voksnes hverdag, men vårt oppriktige ønske og felles intensjon er – la oss sammen gjøre alle de tiltak som er nødvendig for at spredningen av koronaviruset stoppes!

Idrettsglede for alle – idretten i Trøndelag kan være med å gjøre en forskjell – vi ønsker deres støtte i disse tiltakene.»