Leter etter smitteveger og mulig spredning av viruset

GRONG: – Jeg kan bekrefte at det er påvist smitte hos en person bosatt i Grong, men jeg kan ikke si noe om hvem denne personen er, sier ordfører Borgny Kjølstad Grande til NA.

Kriseledelsen i komunen hadde nettmøte tidlig onsdag for å klargjøre vegen videre.

– Det er satt i gang et arbeid for å prøve å finne ut hvor smitten har kommet fra, og hvem som eventuelt kan ha vært i kontakt med vedkommende. Disse vil forøvrig blir kontaktet av kommunen så fort vi får oversikt, sier Grande.

Utover dagen vil det være møter der blant annet Sivilforsvaret, politiet og frivillige organisasjoner skal være til stede.

– Vi skal skaffe oss bedre oversikt over hvem som kan gjøre hva hvis dette eskalerer. Blant annet en så enkel ting som å bringe varer til de som trenger det.

Grande tror ikke grongingene skal behøve å være bekymret selv om smitten nå er påvist i kommunen.

– Det er ikke noen større grunn for å være bekymret i dag enn det v var i går, før vi fikk vite om smitten. Vi viste jo at smitten ville dukke opp her også, og det var egentlig et spørsmål om når. For grongingene og for alle andre så handler det nå om å følge helsemyndighetene sine råd om vaske hender, bruke sprit og holde avstand. Ta kaffepausen på Facetime, oppfordrer ordføreren i Grong.