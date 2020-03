Over 1.500 innmeldte

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hvor kom ideen fra?

– Jeg så på sosiale medier at folk er veldig flinke til å tilby hjelp under denne situasjonen, og jeg tenkte at det måtte jo kunne organiseres noe for Namsos også, sier Marie Humbernes, som på selveste fredag den 13. startet Facebook-gruppa «Korona-hjelp i Namsos».

Da Norge i praksis stengte rett før helga, var det mange som plutselig ble rådville og redde. For en del mennesker betyr det at de ikke kan få handlet mat, hentet medisiner eller ha vanlig sosial omgang med familie og venner.

De siste dagene har det blitt opprettet ulike varianter av hjelpegrupper på Facebook hvor folk kan tilby hjelp eller be om hjelp fordi de har havnet i en låst situasjon på grunn av restriksjoner som følge av koronaviruset.

Rørende

– Over 1.500 medlemmer på noen få døgn, hva tenker du om det?

Det er helt fantastisk og rørende å se folks engasjement og omtanke i en usikker og krevende tid, mener hun.

– Hva kan folk hjelpe til med?

– Først og fremst var tanken praktiske oppgaver som handling av mat og andre nødvendigheter, men ser også at folk tilbyr seg å være turvenn og samtalepartner. Det viktigste er at det skal være gratis og at alle følger anbefalinger/regler fra helsemyndigheter.

– Har du fått tilbakemelding fra noen som har gitt eller fått hjelp?

– Jeg har fått tilbakemelding fra flere som synes gruppen er en trygghet hvis behovet om hjelp skulle oppstå. Ikke alle har nettverk som kan stille opp, sier Humbernes.

– Har du tatt på deg noen oppdrag selv?

– Så langt har det ikke vært noen som har spurt meg direkte om hjelp, men vil så klart gjøre det om noen får behov for det, sier hun.

Gratis hjelp

– Dette er en gruppe som har oppstått i en spesiell situasjon. Tror du den vil være i «live» når ting går tilbake til normalen?

– Det vil alltids være mennesker med en krevende hverdag uten nettverk som kan trenge en hjelpende hånd. Så jeg håper gruppa kan være til hjelp også etter korona-tida.

– Går det an å si at i slike situasjoner som den vi opplever nå blir sosiale medier spesielt viktige?

– Absolutt. Ikke bare til hjelp og informasjon, men også til å opprettholde kontakt med andre. I en situasjon hvor mange føler seg isolerte er sosiale medier gull verdt, mener Humbernes.

All hjelp tilbys gratis, og ved utlegg/betaling for mat og lignende kan vipps være en god løsning. Husk at du behøver fullmakt for å ta ut medisiner for andre.

– Hold tonen fin, bruk gruppa positivt og vis for alle at vi namsosinger er fine folk, oppfordrer Marie Humbernes som er administrator i gruppa.