Setter opp telt for å ta i mot pasienter

NAMSOS: – Flere sykehus velger en slik løsning for å unngå at akuttmottakene skal påføres smitte. I teltene vil det ble gjennomført en såkalt pre-triage, en avklaring for pasientens videre ferd inn i sykehusene, opplyser kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein H. Karlsen.

Det er nå satt opp store telt ved akuttmottakene i Levanger og Namsos. Fra torsdag vil teltene fungere som første mottaksplass for pasienter med mistanke om smitte eller påvist smitte.

– Personell med nødvendig smittevernutstyr vil her avklare om pasientene skal direkte til behandling i avdeling med isolat, eller om de skal inn vanlig veg via akuttmottakene våre. En slik rutine gjennomføres for å redusere smitterisiko til et minimum i de deler av sykehusene som skal håndtere øyeblikkelig hjelp og andre sykdomssymptomer enn koronasmitte, sier kommunikasjonssjefen.

Enorm pågang

Samtidig melder Helse Nord-Trøndelag om at AMK Nord-Trøndelag, som holder til ved Sykehuset Namsos, og som har ansvar for medisinsk nødtelefon og legevakttelefon for LINA-vakta (legevakt i Namdalen) blir nedringt.

– Sentralen opplever enorm pågang fra publikum. Innbyggere i vår region sitter tydeligvis inne med mange spørsmål omkring situasjonen vi står oppi – og som de strever med å få svar på, sier Karlsen.

Tre på sykehus



Status onsdag ettermiddag er at tre personer er innlagt på Sykehuset Levanger med koronasmitte. På Sykehuset Namsos er det så langt ingen.

– En av pasientene mottar fortsatt intensiv respiratorbehandling og to pasienter er isolert på sengepost, opplyser kommunikasjonssjef Karlsen.

Smittesporing ved BUP Levanger pågår fortsatt. I tillegg til det ene tilfellet med påvist smitte hos en ansatt (tirsdag), er status onsdag ettermiddag at ytterligere en ansatt er satt i hjemmekarantene med påvist smitte.

Totalt har Klinikk for kvinne, barn og familie til sammen 47 ansatte i karantene. 36 av disse er tilknyttet den stengte sengeposten ved BUP i Levanger. Ut fra føringene som er gitt med tanke på symptomer ansatte mener å ha, forhold i ansattes familie når det gjelder smitte og gjeldene karantenebestemmelser, har Helse Nord-Trøndelag nå et betydelig antall ansatte i hjemmekarantene.

– Per onsdag ettermiddag har tallet passert 150 sykehusansatte, opplyser Karlsen.

Det antas at mange er tilbake fra karantene over kommende helg.