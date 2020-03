Vil hjelpe folk heim – men UD vet ikke hvor mange nordmenn som er i utlandet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Har UD per dato oversikt over hvor mange norske borgere som er strandet på steder eller i land hvor grensene i praksis er stengt, havner stengt og flytrafikk opphørt?

– Nei, vi har ikke noen samlet oversikt over dette. Det er ingen plikt til å registrere seg på reiseregistrering.no eller melde fra til UD på annet vis, svarer kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm i Utenriksdepartementet i en e-post til NA.

– Hvilke råd gir dere til folk som befinner seg på steder hvor det ikke finnes reisemuligheter?

– Vi søker å hjelpe så mange som mulig, men vi må forholde oss til at smittevernhensyn legger stadig sterkere restriksjoner på inn- og utreise i mange land. Det kan også begrense hvilke flyvninger som kan gjennomføres, sier Helstrøm.

Koronafast i Tunisia Reisefølge med lærer fra Namsos og 12 studenter kommer seg ikke heim Endre Stene fra Spillum er sammen med sønnen Mathias og 12 studenter fra Fjellheim bibelskole korona-faste i Tunisia. De ber norske og svenske myndigheter om hjelp til å komme seg heim.

UD kunne sent tirsdag kveld ikke svare på om de hadde vært reisefølget i Tunisia.

– Hvilke muligheter har norske myndigheter som er i en slik situasjon for å hjelpe folk hjem?

– Vi samarbeider med mange andre lands myndigheter for at flytrafikk kan opprettholdes, og å sikre landingstillatelse og transitt. I den gitte situasjonen er det viktig at alle bidrar til å bremse smittespredninga, og man bør følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter, samt holde seg oppdatert på lokale nyheter.

Farlige områder

Overfor Namdalsavisa uttrykker reisefølget at de føler situasjonen som utrygg. Så utrygg at de forlot Tunis og har leid et hus omkring en times biltur sør for hovedstaden. Stene sa til NA tirsdag kveld at det ikke er noe alternativ å forsøke å komme seg ut via nabolandene Libya eller Algerie.

– Det tør vi rett og slett ikke. Libya er ansett som svært farlig for europeere, og jeg vet ikke om det er så mye bedre med Algerie slik ting er akkurat nå, sa Stene.

– Hvordan vurderer UD situasjonen i Tunisia og i nabolandene Algerie og Libya, både politisk og medisinsk etter utbruddet av koronasmitte også i land i Nord-Afrika?

– Det endrer seg fortløpende, så her må folk sjekke den oppdaterte informasjonen som ligger om dette på våre landsider, svarer Helstrøm.

Reiseråd Algerie, Tunisia og Libya

15. mars: Det er fortsatt høy risiko for terrorisme og frihetsberøvelse i Algerie.

14. mars: Sikkerhetssituasjonen i Libya er meget vanskelig. Det pågår væpnede kamper i store deler av landet og terrorfaren er høy. Nordmenn som befinner seg i Libya oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er ytterst begrenset.

15. mars: Tunisiske myndigheter har innført stadig strengere restriksjoner på innreise. Det er innført påbud for alle reisende fra en rekke europeiske land, deriblant Norge, om å gå inn i en 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst.

Generelt: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette gjelder for perioden 14. mars- 14. april.

Nordisk samarbeid

– Har det vært noen kontakt mellom norske og andre skandinaviske lands utenrikstjenester for å håndtere slike situasjoner?

Helstrøm viser her til hva utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt.

– Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, uttaler utenriksministeren.

Og sier de nordiske landene er enige om følgende:

Nordiske borgere skal få transitt gjennom nordiske land slik at de kan reise hjem til sine respektive land.

De nordiske landene vil opprettholde det sterke konsulære samarbeidet i hele verden. Dette betyr også at nordiske borgere kan få støtte fra andre nordiske ambassader i land der deres eget hjemland ikke er representert.

– Vi står hverandre nær i Norden, og har lang tradisjon for å hjelpe hverandre. Vi står sammen om å hindre spredning av koronaviruset, og vi arbeider for at våre borgere kommer seg trygt hjem, sier utenriksministeren.

– Vil norske myndigheter, gitt situasjonen i Norge og utviklinga av det som WHO har erklært som en pandemi, gjøre andre konkrete tiltak for å få norske borgere hjem?

Helstrøm viser til at utenriksministeren og UD har jobbet med dette. Statsråd Søreide sier at UD følger nøye med på situasjonen, og vurderer også om det er andre tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for at norske borgere kan komme seg hjem.

– Vi jobber også sammen med EUs samordningsmekanisme for sivile kriser med å se på fellesløsninger som kan bistå reisende i ekstraordinære situasjoner, der det ikke er mulig å få norske borgere hjem. Vi samarbeider også med mange andre lands myndigheter for at flytrafikk kan opprettholdes, og å sikre landingstillatelse og transitt, sier utenriksministeren.