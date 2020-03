Blir nedringt av folk som har korona-spørsmål

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Vi fikk dette på plass på onsdag, og det ble en veldig travel dag. Det er tydeligvis mange som har mange spørsmål i disse tider, sier helsesøster og koronakontakt i Høylandet, Lena Almås.

Hun har imidlertid ikke registrert at folk er engstelige.

– Jeg oppfatter det slik at folk flest er solidariske, og vil ikke gjøre noe som kan skape fare for andre. De vil gjerne ha svar på veldig konkrete og praktiske spørsmål. For mange gjelder det å få ei bekreftelse på det de allerede vet. For eksempel er det mange fra kommunene rundt som har ringt for å få svar på om de kan bruke hyttene de har i Høylandet, forteller hun.

Svaret på det er at folk fra nabokommunene kan oppsøke hytta for å hente ting, og for å fjerne snø fra tak.

– Men vi har sagt at utenbygdsboende ikke får overnatte i hytta si. Det som imidlertid er bra er at de faktisk tar seg bryet å spørre først, sier hun.

Pendling

En stor del av arbeidsstyrken på Høylandet pendler. Enten som dagpendlere eller som ukependlere.

– Mange av disse har ringt for å høre hvordan de skal forholde seg. Og svaret er vel at det ikke er noe helt klart svar. Til det varierer forholdene for mye, sier Almås.

Men bor du på en brakkerigg midt i Oslo sammen med veldig mange andre, er vel svaret klart.

– Høylandet og kommunene ellers i Namdalen har ikke innført like strenge karanteneregler som enkelte kommuner nord for oss. Det betyr at vi ikke har obligatorisk karantene for dem som kommer fra områdene sør for Dovre. Men på den annen side vil vi jo at alle skal ta alle de forholdsregler som det er mulig å ta. Det betyr at vi anbefaler de som skal reise heim eller på jobb om å reise minst mulig kollektivt, og vi anbefaler at folk pålegger seg selv karantene når de kommer heim, sier hun.

Karantene

Karantene er det temaet koronakontakten i Høylandet får flest spørsmål om.

– De spør om hvordan de skal forholde seg til jobb, barn i delte familier som skal være litt hos begge foreldre og ikke minst testing, forteller Almås.

For å ta det siste først, så er det flere grunner til at så få blir testet.

– Først og fremst har det vært for lite tester til at vi har hatt mulighet til å teste alle. Men utstrakt testing også kan skape falsk trygghet, sier hun.

En person med forkjølelsessymptomer kan bli testet en dag med negativt resultat. Da er personen å regne som forkjølet, men ellers frisk.

– Denne personen kan i tillegg til å være forkjølet ha en koronasmitte som blomstrer opp to dager etter testen. Da har vi en potensiell smittebærer som kan spre sykdommen til mange siden vedkommende da vil oppføre seg som frisk.

Men hennes beste råd er likevel at vi må være litt strenge med oss selv en periode.

– Vi er med på en nasjonal dugnad. Sannsynligheten er liten for at koronaviruset vil gjøre noen skade for de fleste av oss. Men nyhetene fra Italia viser at dette er en farlig sykdom for noen utsatte grupper, og vi må alle gjøre en innsats. Besøket bort til naboen for å være litt sosiale kan vi utsette litt, sier hun.

Helsesøstera jobber til vanlig mest med unger, og hun har en siste oppfordring.

– Tenk litt på hvordan dere snakker om smittefaren foran unge. Forklar uten å bruke skremsel.