Mr. Nones og nye skihelter

Jeg vet jo ikke om jeg kan stole på resten som står i artikkelen, når du ikke vet hvem han er!

Denne setninga avsluttet en mail som nylig kom til min innboks.

Årsaken var en reportasje jeg hadde skrevet om tvillingene Gerd og Gun Eriksson. To godt voksne søstre bosatt i Östersund som regelrett er skihistorie. Bakgrunnen for mitt besøk til dem er deres helt spesielle forhold til Flyktningerennet.

Det er ikke ofte jeg har fått så mange tilbakemeldinger på en sak som denne. Og de fleste kommentarene handlet om et ord som sto helt på tampen av artikkelen.

Og for å si det sånn; nå har jeg fått med meg følgende: Franco Nones har aldri vært fransk han, vet du. Han er en italiensk skilegende, som blant annet vant OL-gull i Grenoble i 1968.

I artikkelen hadde jeg byttet ut ordet italiensk med fransk.

Noe de mange mailene og SMS-ene som tikket inn til meg etter at artikkelen sto på trykk, påpekte. Noen var med et smil, mens flere andre, blant annet den jeg refererer til innledningsvis, var av den mer irriterte sorten.

De sistnevnte var uten avsender.

Uten at det var noen grunn til det.

For som journalist lever jeg av at folk vil lese det jeg skriver. Og ingen ting gleder meg mer enn at folk lar seg engasjere. At våre lesere påpeker feil jeg gjør, er bare helt rett og rimelig. Og spesielt når jeg gjør en italiener til en franskmann.

For meg var uansett den mest interessante observasjonen hvor sterk plass idrettsheltene har i folket.

Den samme observasjonen, og viktigheten av å ha egne skihelter, opplevdes enda sterkere også i et annet besøk jeg hadde hos vårt broderfolk.

Under skitouren i Åre, der det ble gått sprint i alpinbakken, tok jeg plass på publikumstribunen under finalene.

Og der sto vi, mange nordmenn, med store håp til Johannes H. Klæbo, Therese Johaug og de andre norske skiheltene, side om side med et tallrikt svensk publikum, som endelig øynet store blågule triumfer på heimebane.

For skitouråpninga i Östersund et par dager i forvegen hadde endt med rød-hvit-blå-jubel, mens svenskene ble gjort til statister.

Nå var det derimot sprint det skulle konkurreres i – der svenskene tidligere på vinteren hadde vist massiv dominans.

For de blågule på tribunen levde seiershåpet, helt til Johaug tok noen kraftige padletak i den siste bakken, og parkerte de svenske sprintyndlingene. Og for de svenske var det nok ekstra ille at Johaug fikk med seg et par landslagsvenninner opp på seierspallen.

Ikke før var Johaug & co. i mål, så forsvant storparten av det blågule publikum rundt meg på tribunen. De var tydelig null og niks interessert i å se Johannes H. Klæbo kjempe om seieren bare åtte minutter senere. For det var ingen svensker i finalen – og da forsvant tydeligvis interessen.

Det svenske publikum fikk aldri opplevd seiersjubelen på heimebane, og med min opplevelse fra tribunen under sprinten i Åre som bakteppe, skjønner jeg ekstra godt hvor godt det måtte smake for våre gode naboer da Frida Karlsson parkerte Therese Johaug i Holmenkollen forleden.

For det var ikke bare seieren der og da det handlet om. Det handlet også om at svenskene igjen har fått en skihelt de vet kan sette alle på plass – og det til og med på ei tremil.

Når man vet at hun knapt har fylt 20 år, er det ikke vanskelig å spå at også vi nordmenn først som sist må lære oss dette navnet; Frida Karlsson.

Så er det egentlig moro å tenke på, at hun som etter seieren i Holmenkollen ble kalt redningskvinne for langrenn – fordi hun stoppet en norsk dominans, om noen år kan få stempelet på seg at det er hun som ødelegger sporten – fordi hun er for suveren.

Uansett, hun er allerede en skihelt.

Og ja; jeg har fått med meg at hun er svensk!