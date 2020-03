Nav i Namdalen åpner lokale hjelpetelefoner

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi merker selvsagt trykket, men klarer foreløpig å holde unna med tanke på alle henvendelsene vi har fått omkring permitteringer og dagpenger den siste uka, sier leder ved Nav Midtre Namdal, Marthe Mosand Viken.

Hos Nav Midtre Namdal er publikumsmottakene i Namsos, Overhalla og Flatanger stengt som et forebyggende tiltak mot koronasmitte.

Stor økning i permitterte og sykmeldte i Trøndelag Koronapandemien har ført til en voldsom økning i søknader om dagpenger og sykepenger.

Banken tilbyr forskudd til sine kunder som er blitt permitterte Sparebank 1 SMN tilbyr forskudd på dagpenger til sine kunder som er blitt permittert i forbindelse med koronapandemien.

Stort trykk

De siste dagene med permitteringer og stans i virksomheten til mange bedrifter i Namdalen har samtidig gjort det vanskeligere for folk å komme gjennom på telefonen med spørsmål og henvendelser.

Ventetida for å komme igjennom til kundesenter til Nav var ifølge Viken onsdag opp mot en time. For å lette på trykket for Navs kundesenter har Nav-kontorene i Namdalen nå opprettet egne kontakttelefoner folk kan ringe.

– For publikum i kommunene som hører inn under Midtre Namdal har vi opprettet to telefonnummer. Det ene er for generelle henvendelser, mens det andre er for dem som har behov for å håndtere akutte situasjoner som for eksempel økonomisk sosialhjelp, sier Viken.

Hun sier at Nav Indre Namdal og Nav Ytre Namdal har på plass tilsvarende løsninger.

– Slik at alle namdalinger skal nå kunne få kontakt med sitt Nav-kontor gjennom kundesenteret eller eventuelt de nye telefonnumrene, sier hun.

Viken sier de har satt opp telefonene i sløyfe slik at de har mulighet til å koble på flere ansatte for at folk skal få raskest mulig svar.

– Våre ansatte jobber fra heimekontor, og står iherdig på fra sin egen stue for å bistå folk, sier hun.

Informasjon om hvilke telefonnummer som gjelder der du bor finner du enten som oppslag på ditt lokale Nav-kontor, på kommunens heimeside på nett eller på nav.no.

Elin Agdestein (H): Vi skal komme oss gjennom krisen sammen! Landet er inne i en svært alvorlig situasjon etter at spredningen av korona-viruset har kommet ut av kontroll også i Norge.

Venter ny topp

– Vi oppfordrer likevel innstendig til at folk bruker de nettbaserte løsningene først, sier Viken.

Nav-lederen sier at fokus nå, ved siden av å yte bistand til folk som trenger akutt hjelp, er å sikre at folk som mister jobben eller blir permittert får pengene sine.

Viken sier at selv om det har gått greit så langt, venter Nav en ny topp når folk får mer akutt behov for penger.

– Vi forventer at pågangen vil øke igjen når folk må søke sosialhjelp eller andre former for kommunal støtte i påvente av inntekt, sier hun.