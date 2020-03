Ordføreren og varaordføreren stiller til nettmøte – send inn spørsmål allerede nå

NAMDALSAVISA

Nettmøtet avvikles mellom klokka 18.00 og 19.00 torsdag. Send inn spørsmål allerede nå ved å trykke på linken nedenfor:

BLI MED PÅ NETTMØTET HER

– Bakgrunnen for initiativet til et slikt nett-treff er at vi ser at det er et stort informasjonsbehov hos folk. Mange har ulike spørsmål knyttet til korona, sier Holstad.

Under de rådende forhold informerer Namsos kommune igjennom mange ulike kanaler – eget telefonnummer, e-post, nettsider, facebook, plakater, informasjon til pressen og så videre.

Men likevel føler kommuneledelsen behov for å kunne møte innbyggerne.

– I «vanlige tider» har varaordfører Kjersti Tommelstad og jeg hatt møter med innbyggerne på innbyggertorgene. Dette kan vi ikke gjøre nå, fordi vi oppfordrer alle på det sterkeste til å holde avstand til hverandre for å redusere smittespredning. Da må vi bruke andre kanaler, og vi synes det er supert at NA er med på laget og hjelper oss til å tilrettelegge for å møte innbyggerne på nye måter, sier ordfører Arnhild Holstad.

Da er det bare å tenke ut spørsmål og «fyre løs» med det du måtte ha på hjertet!