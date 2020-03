Stian Saugestad tror hans dager som landslagsløper er talte

– Forberedt på at karrieren kan være slutt

Stian Saugestad (27) er forberedt på at alpinkarrieren går mot slutten – enten han vil det eller ikke: – Jeg er motivert, men magefølelsen og situasjonen i skiforbundet tilsier at det er over.