– Vi skal hjelpe alle

GRONG: – Vi fikk en veldig utfordrende situasjon i og med at halvparten av de ansatte ble satt i karantene. Det betyr at i stedet for 2,5 stillinger med farmasøyter så hadde vi plutselig bare ei halvstilling på jobb, sier daglig leder ved Apotek 1 i Grong, Maren Duun.

Farmasøyter må være på jobb for å kontrollere at riktig medisin blir levert ut.

– Det var uaktuelt for oss å stenge, så vi måtte finne løsninger som gjorde at vi kunne levere ut medisiner til kundene samtidig som vi tar hensyn til de ansatte som fremdeles er på jobb, sier Duun som er en av dem som nå er i karantene heime.

Løsninga ble å holde åpent samtidig som de har dratt ned gitteret. Litt for å begrense hvor mange kunder som er i butikken samtidig, og får å gi litt ro til de som fremdeles er på jobb.

Bestilling på telefon

Kontakten med kundene har vært på telefon.

– De ringer inn og bestiller medisin, og vi gjør avtaler om når de kan komme å hente det de har bestilt, sier Duun.

Noen kommer i døra for å hente medisinene, og de ansatte på apoteket gjør også det de kan for at de som ikke vil inn i kjøpesenteret skal få det de trenger.

– Vi kan levere medisinene til folk mens de sitter i bilene sine utenfor, og vi kan til en viss grad levere det folk trenger heime hos dem. Men uansett løsning så kan våre kundene være sikker på at de får de medisinene de har bruk for, sier hun.

De har et godt samarbeid med kommunen og med helsetjenesten i kommunen som er innstilt på å hjelpe, og de har også kontakt med frivillige som vil bringe ut medisiner hvis det blir nødvendig.

Vet ikke hvor lenge

– Ting endrer seg veldig fort, og vi vet ikke hvor lenge situasjonen med stengt gitter vil vedvare. Er vi heldige kan vi ha full aktivitet fra mandag, men det vet vi ikke. Kundene må bare være litt tålmodige, og så skal vi sørge for at de får det de trenger av medisiner. For det er ikke mangel på noen av de mest livsviktige medisinene akkurat nå. Det ble tomt i enkelte apotek av forskjellige varer da det var veldig påtrykk før helga, men ifølge importørene så er det gode lager i Norge.

Det hun imidlertid er veldig klar på, er at når apoteket igjen åpner dørene, vil hun ikke ha folk som egentlig sitter i karantene innom.

– Ikke kom til apoteket. Ring oss og så finner vi løsninger. Dette er både for å beskytte oss som skal sørge for medisiner til veldig mange, og for de kundene som er samtidig i lokalet. Veldig mange av våre kunder har alvorlige sykdommer som gjør at de bør skjermes så mye som mulig mot smitte, sier hun.