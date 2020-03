NAMDALSAVISA

En mann som virkelig har satt sitt fotavtrykk i Namdalen, Egil Hyldmo, er gått bort. Journalisten, redaktøren og forfatteren ble 76 år gammel. Hans navn vil for alltid stå skrevet i gullskrift her i Ytre Namdal som grynder og etablerer av lokalavisa Ytringen. Prosjektet ble spådd «nedenom og hjem» ved oppstarten i 1982, men avisa lever fortsatt i beste velgående. Grunnlaget for den suksessen la den målbevisste pressemannen og næringslivsmannen fra Kolvereid.