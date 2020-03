Legevakta i Namsos flyttes bort fra sykehuset

NAMDALSAVISA

Her er pressemeldinga fra kommunen som ble sendt ut fredag:

Legevakta i Namsos flytter ut av sykehusbygget og inn i nye lokaler ved det såkalte «Træn-bygget» i Namsos (Pinavegen 14, 7801 Namsos). Innflytting planlegges så snart som mulig. Vi understreker at legevakta vil være på sykehuset fram til konkret informasjon om flyttedato kommer.

«Dette er et tiltak for en ekstraordinær situasjon, og viser at vi tar koronaepidemien på dypeste alvor» sier kommunalsjef for Helse i Namsos kommune, Gørhill Skogseth Andreassen.

«Per i dag er legevakta vegg i vegg med akuttmottaket på sykehuset, og det lånes utstyr imellom. Vi ønsker å forebygge smittespredning av korona til sykehuset, og velger derfor dette tiltaket i samråd med Helse Nord-Trøndelag.»