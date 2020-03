Maja (25) fra Namsos må ha 14 dagers karantene i Bergen

NAMDALSAVISA

BERGEN/NAMSOS: – Jeg fant ut at det var lurest av meg å reise dit, ettersom jeg bor med helsepersonell både i Namsos og i Trondheim. Derfor dro jeg til Bergen med ei av de jeg reiste med, for vi skulle jo i karantene i to uker uansett. Hvis jeg faktisk skal være smitta, så vil jeg ikke smitte familien min videre, sier Maja Sitter Mjøen fra Namsos.