Namsos har fortsatt ingen innlagt med koronasmitte

NAMSOS: – Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte, opplyser kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag (HNT), Svein H. Karlsen fredag ettermiddag.

På Sykehuset Levanger er det i løpet av siste døgn lagt inn en ny pasient, slik at per fredag ettermiddag er det fire pasienter med påvist koronasmiitte som får behandling på sykehuset.

– Den nye pasienten er isolert på sengepost. De to pasientene som torsdag ble rapportert som isolert på sengepost er fortsatt innlagt. Pasienten som mottar intensivbehandling er fortsatt alvorlig syk, men stabil, opplyser Karlsen.

Begge sykehus rapporterer at klinikkene nå er ferdig rigget for å kunne behandle et større antall pasienter. Avdelinger ved begge sykehus er frigjort med tanke på å kunne samle pasientene på lukkete enheter i sykehusene.

– Helse Nord-Trøndelag opplever at innbyggerne i vår region stiller opp på en positiv måte. Selv om mange har fått utsatt time og planlagt behandling, mottar vi ikke klager eller motforslag i forhold til utsettelsene. Dette er vi svært takknemlig for, sier kommunikasjonssjefen.

Han beklager samtidig at så mange blir berørt og må vente på behandling.

– Selv om begge sykehus har endret på normal organisering er det viktig å understreke at sykehusene viderefører sine akuttfunksjoner og vil på vanlig måte yte øyeblikkelig hjelp. Alle som trenger sykehusbehandling vil få forsvarlig helsehjelp, understreker Karlsen.