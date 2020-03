Få med deg «stuekonserten» fra NTE Arena direkte klokka 20

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Artistene Kine Kvalstad, Jonas Ledang og Ronny Grannes har med seg et husband bestående av Terje Tranaas, Eirik Øien, Petter Fjerdingen og Olav Kristoffer Hegge Selnes. Det var sistnevnte som kom på ideen om arrangementet som har fått navnet «NTE Arena Sessions».

– Jeg var så heldig å komme over en fin konsert som ble strømmet på Facebook og tenkte at dette kan jo vi også gjøre. Det var en måte å få kanalisert engasjementet til å gjøre noe positivt. Ved at publikum selv velger å betale «billett» via Vipps, kan også kompensere for noe av den tapte inntekten grunnet virussituasjonen, sier Hegge Selnes.

SE KONSERTEN DIREKTE KLOKKA 20.00 ØVERST I SAKEN!

Under konserten skal artistene framføre 3–4 av sine favorittlåter – i en litt annerledes variant.

– Vi skal gjøre en liten vri rent musikalsk, noe som skyldes at vi er en annen besetning enn på originalene, samt ønske om en litt annerledes kveld for både fans og nye lyttere.

Mange savner kulturtilbud – nå samles musikkmiljøet i Namsos for å servere stuekonsert Et musikalsk stjernelag har gått sammen for å gi publikum et lyspunkt i ei krevende tid.