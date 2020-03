Rastlause namdalinger utnyttet finværet: – Folk er nok lei av å sitte inne

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er mye energi en skal få utløp for, spesielt for barna sin del. Da er det veldig fint å komme seg ut og ha slike dager i skisporet i stedet for å bare sitte heime, sier Ole Petter Høgenhaug Helmersen med ei halvspist grillpølse når NA treffer på ham og familien ute i skiløypa på Spillum lørdag ettermiddag.