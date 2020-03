Elgku med maksimal uflaks fikk god hjelp: – Elgen satt som ei korktopp

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Bare noen uker etter at ettersøksgruppa på Høylandet var ute sammen med brannvesenet for å redde elger som hadde gått gjennom isen, var de denne helga igjen ute på redningsoppdrag. Denne gangen var det ei elgku som hadde falt baklengs ned i et dypt snøhull der hun satt bom fast.