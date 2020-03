Fornøyde konsertarrangører: – Folk betalte alt fra 25 til 400 kroner «billetten»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I mangel på kulturelle arrangementer, har artister rundt om i hele landet bydd på seg selv via sosiale medier. Tidligere i uka spilte Jonas Ledang konsert, mens lørdag kveld bidro både Ledang, Kine Kvalstad og Ronny Grannes til «stuekonsert» fra NTE Arena i Namsos.

Sammen med husbandet Terje Tranaas, Olav Kristoffer Hegge Selnes, Petter Fjerdingen og Eirik Øien – samt lydtekniker Håvard Nordhøy – bidro gjengen til fin lørdagsunderholdning for mange gjennom skjermen.

– Vi er veldig fornøyd med hele opplegget. Topp lyd, lys og flinke folk på scenen, forteller Hegge Selnes som spilte trommer.

Ifølge trommisen var det over 800 publikummere inne på Facebook-sendinga og rundt 210 «billetter» ble solgt i løpet av kvelden.

– Det var veldig kult at så mange så på, og at det var så mange som likte det de så. Jeg er imponert over at så mange vippset til inntekt for konserten, sier Hegge Selnes – og legger til at de som fulgte konserten betalte alt mellom 25 til 400 kroner.

NA sendte også konserten, og det var rundt 500 personer inne på sendinga hele tida – og over 2.500 unike brukere var inne på artikkelen der konserten ble sendt.

– Med så god respons. Frister det til flere konserter om situasjonen varer ei stund?

– Vi er veldig åpen for det ja, men trenger sangere som eier sine egne låter, smiler Hegge Selnes.

Se opptak av konserten øverst i artikkelen.