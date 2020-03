Mistanke om to smittede avkreftet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Prøvesvarene har nå kommet, og heldigvis var disse negative. Dermed har sykehuset i Namsos fortsatt ingen innlagte med påvist smitte, opplyser kommunikasjonssjef i Hele Nord-Trøndelag Svein H. Karlsen søndag ettermiddag i 17.30 tida.

På Sykehuset Levanger er en av dem som var innlagt nå utskrevet.

– De to pasientene som før helga ble rapportert isolert på sengepost, er fortsatt innlagt. Pasienten som mottar intensivbehandling er fortsatt alvorlig syk og innlagt, opplyser Karlsen.

– Våre to sykehus arbeider videre med klargjøring av nye arealer for behandling av smittede pasienter. Kapasiteten er økt gjennom å frigjøre områder i sykehusene som normalt blir benyttet til annen behandling. I tillegg er noen rom bygget om slik at de kan benyttes til isolasjon av pasienter, opplyser kommunikasjonssjefen.

Hittil har nærmere 200 personer respondert på kampanjen der sykehusene i Namsos og Levanger har bedt kvalifiserte innbyggere om å melde seg dersom de kan bidra. I Midt-Norge har sykehusene og sykehusapotekene samlet mottatt 1.400 henvendelser fra innbyggere som vil bidra.