Overhalling koronasmittet

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det er bekreftet at en person i Overhalla har fått koronaviruset, ut over det er det ikke så mye vi kan fortelle foreløpig, sier ordfører Per Olav Tyldum.

Ordføreren sier at vedkommende er satt i isolasjon i eget hjem, og de personene som har hatt nærkontakt med vedkommende er også isolert.

– Er det tatt smitteprøver av flere personer?

– Det er jeg per nå ikke kjent med, sier ordføreren.

– Kan du si noe mer om den som er smittet?

– Vi ønsker ikke å gå ut med noe mer personopplysninger, bortsett fra at personen er isolert i egen heim, og da følgelig er det vurdert at det ikke er behov for ytterligere tiltak foreløpig, sier Tyldum.

Ordføreren sier det gjennomført smittesporing i tråd med gjeldende prosedyrer.

– De som har vært i kontakt med den smittede personen er også kontaktet, opplyser ordfører Tyldum.

Han oppfordrer alle til å være med på den nasjonale dugnaden og følge de råd og anbefalinger som er gitt av helsemyndighetene.

– Jeg ber alle om å ta dette på alvor, slik at vi begrenser spredninga av smitte så godt vi kan, sier han.