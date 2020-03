Rockehotellet er stengt – andre holder åpent

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: – Det ble en noe spesiell start som hotellsjef og det er ingen god følelse å måtte stenge, men dette er en situasjon ingen rår over og da må vi bare gjøre det som er mest fornuftig av hensyn til hotellets gjester og ansatte, sier hotelldirektør Reidun Beate Thorsen ved Scandic Rock City i Namsos.

Namdalens største hotell – rockehotellet i Namsos – har derfor valgt å stenge dørene helt under den pågående korona-situasjonen. Og rundt 20 ansatte er permittert.

– Vi følger de påleggene vi har fått fra kjeden, og siden det er svært få som reiser for tida, har vi kommet til at det er mest fornuftig å holde stengt. Slik situasjonen er nå handler dette også om å berge videre drift, sier hun.

– Vet dere når dere kan åpne igjen?

– Det er en kontinuerlig vurdering, men vi åpner så fort det gis klarsignal. Og jeg kan love både Namsos og våre gjester at vi kommer veldig sterkt tilbake når situasjonen normaliserer seg, forhåpentligvis om ikke alt for lenge, sier hotellsjefen.

Dårlig butikk

– Vi har avbestillinger for flere hundre tusen kroner, samt manglende bestillinger for et ukjent beløp, sier daglig leder ved Kysthotellet i Rørvik, Anne Grete Eriksen.

Kysthotellet velger likevel å holde åpent fram til påske i første omgang.

– Vi holder åpent i ukene 13 og 14 med tanke på at Amfi får gjort seg mest mulig ferdig før påske, sier hun.

Så langt har de permittert tre renholdere, mens sju andre ansatte er fortsatt på jobb.

– Spørsmålet er når vi må permittere flere av dem som er igjen. Det er ikke butikk i det vi gjør om dagen. Nå tar vi fellesferie i påsken og ser med spenning på oppstarten etter ferien, sier Eriksen.

Hun sier at det meste av arrangementer ved hotellet er avbestilt langt utover våren..

– Hva dette får av konsekvenser på sikt er vanskelig å si , da vi ennå ikke vet hva framtida vil vise. Og hvor lenge det er karantener, restriksjoner og engstelige mennesker, sier Eriksen.



Eriksen oppfordrer folk til å ta ferien i Norge og oppleve Namdalen i sommer.

– Vi har god plass. Dere får komme ut til kysten, kjenne vinden i håret og nyte frisk sjøluft. Sett deg i bilen og kjøre til perlene i øykommunen Nærøysund som for eksempel Valøya og Abelvær. Ingen grunn til å sitte inne lengre enn du må, oppfordrer Eriksen.

Alene på jobb

Daglig leder Ingvild Kaldahl ved Grong hotell er alene på jobb, men velger å holde åpent med noen begrensninger.

– Alle ansatte bortsett fra meg selv er permittert, sier Kaldahl.

Som likevel velger å hotellet er åpent for overnatting,

– Det er selvsagt reduksjon i belegget, men nok til at vi foreløpig velger å holde åpent, og vi tilbyr fortsatt pizza fra kjøkkenet, men kun som takeout, sier hun.

Som følge av restriksjonene i forbindelse med koronasituasjonen er alle arrangement og all møteaktivitet avlyst og avbestilt i mars og april.

– Kundene velger heldigvis å la fremtidige reservasjoner stå på vent, og det tar vi som et positivt tegn, sier Kaldahl.

Hun er spent på de neste månedene. Hun sier at å planlegge for sommeren med å ansette sesongarbeidere og turistbesøk er vanskelig inntil situasjonen blir noe mer avklart.

– Vi krysser fingrene for at ting vil snu i tide til at vi kan gå en lønnsom og godt besøkt sommer i vente, sier Kaldahl.

Holder åpent

Bakkalandet hotell på Kolvereid er også åpent.

– Vi ber alle gjester som besøker oss eller overnatter hos oss om å forholde seg til retningslinjene og anbefalingene som offentlige myndigheter og instanser har kommet med som en følge av koronaviruset, melder hotellet på sin heimeside.

– Dersom vi skulle få et utbrudd på vårt hotell kan det i verste fall bety nedstenging av hotellet og vi vil ikke lengre kunne tilby overnatting til våre gjester, heter det videre.

Namsskogan familiepark hotell på Trones stengte for hotellovernatting fra og med fredag 20. mars.

– Kroa er åpen og vi har overnattingsmuligheter i hytter med selvhushold. Hotellrommene er stengt for overnatting, melder de på sin facebookside, og håper gjestene har forståelse for at de har tatt et slikt valg.

– Forholdsreglene for å unngå smitte gjelder fortsatt. Husk rådene fra FHI, er oppfordringa fra hotellet.