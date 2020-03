Bente skal svare bekymrede barn og unge

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Er du barn eller ungdom i Nærøysund har du nå et eget sted å ringe om du har spørsmål.

– Bakgrunnen er at vi ønsker å ha et kontaktpunkt der barn og unge kan ta kontakt dersom de lurer på noe. Det er flere kommuner som har gjort dette, og Nærøysund ønsker også å ha en kanal for denne aldersgruppa, sier Morten Wengstad, kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune.

Han legger til at kommunen vet at barn og unge grubler på ulike spørsmål slik som situasjonen er nå. Ved å ringe inn til korona-telefonen kan de få svar på spørsmål om både koronaviruset og annet de bekymrer seg for i den spesielle hverdagen.

– Det kan være barn som er i en vanskelig familiesituasjon, som trenger en voksenperson de kan henvende seg til. Men det kan også være andre som har noe de lurer på eller som bekymrer seg over situasjonen. Dette skal kunne fungere som en ventil for denne aldersgruppa.

Når du ringer får du prate med psykiatrisk sykepleier Bente Finnestrand eller en av helsesykepleierne i kommunen.

Wengstad forteller at de som tar telefonen er vant med å snakke med barn og unge, og mottar alle spørsmål om du ringer nummeret 477 00 373 mellom klokka 08.00 og 15.30 mandag til fredag.