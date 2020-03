En person behandlet for røykskader

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Deler av verkstedet er i full overtenning og taket har dermed begynt å rase ned, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Frank Brevik.

– Be rge det som berges kan

Brannvesen både fra Namsos, Overhalla og Høylandet prøver å hindre at brannen sprer seg videre til hus og andre bygg i nærheten.

– De prøver å berge det som berges kan for øyeblikket. Det er per nå ingen fare for at brannen vil spre seg videre, det har de kontroll på. Men slik situasjonen er nå, så ser det ikke ut som at bygget som brenner kan reddes, sier Morten Brøndbo i 110-sentralen.

Behandlet for røykskade

En person har blitt behandlet for røykskader. Det er ikke snakk alvorlige skader.

– Personen ble kontrollert av ambulansepersonell på stedet for røykskader, men det er ikke snakk om noe alvorlig, opplyser operasjonsleder Brevik.

Både brann, helse og politi bistår i redningsarbeidet på det gamle mekaniske verkstedet i Overhalla.

– Vi kan ikke si noe mer om brannen nå annet enn at eneboligene rundt er trygge slik det ser ut til. Våre patruljer er på stedet og følger med.