Full overtenning i det gamle mekaniske verkstedet

OVERHALLA: – Vi har akkurat fått beskjed om at et lager på det gamle verkstedet brenner og at det er full overtenning, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Frank Brevik.

Det skal ifølge brannvakta på 110-sentralen i Namsos ikke ha vært personer i bygget.

– Ingen personer var inne, og er ikke skadd som følge av brannen. De har foreløpig ikke rapportert om å ha kontroll på brannen, men de er godt i gang med å slukke den.

Dette bekrefter operasjonslederen.

– Siden det er så tidlig, så er det foreløpig lite å si om brannen. Det er ikke fare for spredning til andre bygg og hus i nærheten, slik situasjonen er nå.

Både brann, helse og politi bistår i redningsarbeidet på det gamle mekaniske verkstedet i Overhalla.