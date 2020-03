Gravid kvinne i 20-årene døde uventet på sykehuset

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Dette er en tragisk hendelse som vi plikter å varsle som uventet dødsfall. Sykehuset har i løpet av helga informert Helsetilsynet, Fylkesmannen og politiet i tråd med våre rutiner, opplyser fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag i ei pressemelding mandag kveld.

- Av hensyn til pårørende og den pågående oppfølgingen av saken, kan vi ikke gi detaljer om hendelsen på nåværende tidspunkt. Mest av alt er vi opptatt av å følge opp pårørende og nær familie, samt vårt helsepersonell som har vært involverte i hendelsen, sier Skogen.

- Sykehusledelsen og våre involverte ansatte vil samarbeide med Helsetilsynet, Fylkesmannen og politiet. Vi vil besvare alle spørsmål så godt vi kan. Som helsepersonell ønsker også vi å finne ut hva som skjedde da kvinnen og det ufødte barnet døde uventet. Vi ønsker å bidra til at alle sider ved hendelsen blir gjennomgått og belyst på en grundig måte. Det er viktig for alle berørte å finne svar på hvorfor hendelsen fikk et slikt tragisk utfall, sier fagsjef Paul Georg Skogen.

Helseforetaket/Sykehuset Namsos kan av hensyn til den pågående oppfølginga av hendelsen ikke gi ytterligere kommentarer, opplyser de i pressemeldinga som er godkjent av de nærmeste pårørende