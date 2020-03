Leder ved akuttmottak: – Vi er forberedt på det verste

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Iført smittevernutstyr står to av de ansatte ved akuttmottaket utenfor teltet som Sivilforsvaret har satt opp på utsida av Sykehuset Namsos. Det skal fungere som første mottaksstasjon ved mistanke om koronasmitte.

– Hvordan foregår testinga?

– Det foretas testing av svelg og nese. Det brukes en lang pinne med bomullsdott på tuppen. Alle prøvene legges i glass med forsegling, og sendes til St. Olavs i Trondheim, der de undersøkes, forklarer seksjonsleder Odd Kåre Hestmo ved akuttmottaket på sykehuset.

Han forteller at de tester alle i henhold til reglene til Folkehelseinstituttet, og viser til at alle med luftvegsproblemer har mulighet til å bli testet.

– Hvor mange er testet så langt?

– Vi har testet opp imot 70 egne ansatte. Per nå er det ikke noen positive, svarer Hestmo, som ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange andre som er blitt testet.

Forberedt på storinnrykk

Akuttmottaket er forberedt på storinntrykk av koronasmittede pasienter.

– Vi må se på alle eventualiteter, slik at vi klarer å ta vare på pasientene. Vi håper på det beste, men er forberedt på det verste. Derfor har vi lagt en plan for et scenario, der vi plutselig må ta imot masse pasienter, som enten er smittet eller om det er mistanke om smitte, sier Odd Kåre Hestmo, seksjonsleder på akuttmottaket på sykehuset.

Per i dag er det ingen som er innlagt ved Sykehuset Namsos – med påvist smitte. Men sykehuset er ferdig rigget for å kunne behandle et større antall pasienter.

– Vi opplever at det som er satt i gang av tiltak, forhåpentlig har tatt unna toppen. Vi får være svært glade hvis det ikke blir verre, men vi må hele tida tenke på at det kan bli større og ruste oss for det. Vi er i endring hele tida, må fortløpende tenke oss ulike scenarioer, og hvordan vi skal løse det. Tenke på hvordan vi verner pasientene og oss selv. Men vi har fått tid til å forberede oss, og folk har vært veldig flinke til å ta vare på seg selv og hverandre, sier seksjonslederen.

– Hvordan verner dere ansatte?

– Det har kommet regler om hvordan vi gjør det, ved mistanke om smitte. Der det ikke er grunn til å mistanke smitte, gjør vi det som før. Utenom det er vi mye mer «på» i forhold til å vaske, med spritvask og såpevask og rengjøring av utstyr. De vasker utstyr med en gang de har vært borti noe. Det er helt annet enn vi er vant til fra før. Det er ei stor endring. Vi er blitt mer og mer påpasselige i forhold til den biten, for å verne pasientene og oss selv.

– Hvordan er dette blitt mottatt?

– Det er blitt møtt med både forståelse og respekt av ansatte, som er veldig flinke. Pasientene skjønner at vi må ta vare på dem og oss, svarer Hestmo, som forteller at et annet tiltak er låste dører fra venterom og inn på akuttmottaket.

Styrket bemanning

Seksjonslederen sier at det er ei fortløpende vurdering om bemanning, i tilfelle en bølge av smittetilfeller kommer inn til sykehuset.

– Vi ser og vurderer hele tida behovet, sier han og viser til at et normalt skift har vanligvis fire ansatte på dagtid og tilsvarende på kveld, mens det bare har vært to på natt og i helgene.

– Vi endrer turnus for å verne ei gruppe, så de ikke går oppi hverandre. Vi prøver å ordne team, og oppbemanner etter hvert når det blir ledig personell på huset. Det blir spesielt i helgene der vi normalt er litt redusert, sier han, og påpeker at de ikke opplever utstyrskrise ved akutten.

Mens mange trønderske kommuner er bekymret for at de skal gå tom for smittevernutstyr, beholder seksjonslederen ved akuttmottaket roen inn til videre.

– Jeg kan kun snakke for akuttmottaket. Men foreløpig ser det greit ut, sier Hestmo.