- Synes ekstra synd på ungdommen

NAMDALSAVISA

NAMSOS/LUND: Han er leder for Namdal løpeklubb, en klubb som har nettopp Holmenkollstafetten som ett av sine to hovedmål for sesongen.

- I det store bildet er jo ikke idrett det viktige nå, heller ikke at ting blir avlyst, slik situasjonen er. Men hvis vi tenker idrett isolert, så er det klart det er kjipt at en stafett som denne blir avlyst. Holmenkollstafetten er for oss, ved siden av St.Olavsloppet, hovedmålet for sesongen, sier Jakobsen.

En stafett for ungdommen

Både dame- og herrelaget presterte meget godt i fjorårets stafett, der begge løp i eliteklassen. Herrelaget ble nummer 12, mens damene kom på plassen bak.

- Det er spesielt synd på ungdommen, når en slik stafett blir avlyst. For vi har en policy at i denne stafetten skal ungdommen prioriteres, på den måten at hvis to utøvere i utgangspunktet står likt med tanke om å få plass på laget, så skal ungdommen prioriteres, hvis alternativet er en av oss voksne, sier Jakobsen.

- Vi har mange unge løpere i klubben, og Holmenkollstafetten passer jo perfekt for dem. De er jo litt rappere i steget enn oss som er litt eldre, og så er det jo en veldig artig stafett og en fin opplevelse å få være med på. Så ja, det er synd.

Var forberedt

Holmenkollstafetten skulle egentlig blitt arrangert 9. mai. At den ble avlyst kom ikke som noen overraskelse på Jakobsen & co i løpeklubben.

- Vi hadde et møte for 14 dager siden, men vi ble på det møtet enige om å avvente og jobbe for mye med tanke på stafetten, for å se hvordan ting utviklet seg. Vi ville jo ikke at folk skulle begynne å bestille flybilletter, som de i neste omgang ikke fikk benytte. Så nei, det kom ikke som noen overraskelse.

Nå håper han klubbens andre mål, St. Olavsloppet, vil gå som normalt.

- Det er jo ei stund til, så vi får håpe verden har normalisert seg til da, sier Håvard Jakobsen.

For øvrig; St. Olavsloppet er terminfestet til 24.-27. juni.