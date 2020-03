– Jeg tror vi skal klare oss et par måneder. Blir det fire er det mest sannsynlig kroken på døra

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – For min del har jeg brukt ei uke etter sjokket bare på å godta det som skjer, og at det skjer uten at jeg har kontroll. Det føles bare sårt og vanskelig. Det har gått mange tusen tanker i hodet om hvor store innvirkninger dette har både for meg og alle andre i liknende situasjoner. Det er surrealistisk og forferdelig at dette skal påvirke oss så mye økonomisk, sier Ida Arntzen.