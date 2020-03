Ingen endringer etter nye anbudsrunder

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: Etter ny anbudsrunde for drifting av fergesambandene i Ytre Namdal, fortsetter altså FosenNamsos Sjø og Torghatten Trafikkselskap som før. Kontraktsperioden er tre år for alle tre anbudene. I tillegg kommer et opsjonsår for de to kontraktene Hofles-Geisnes-Lund og Skei-Gutvik.