Kvinne i 20-åra døde ikke under fødselen

NAMSOS: – Det jeg kan bekrefte er at dødsfallet ikke skjedde under fødselen. Den avdøde kvinnen var gravid, men for tidlig i svangerskapet til at det var snakk om en fødsel på dette tidspunktet, sier politiadvokatfullmektig i Nord-Trøndelag politidistrikt, Malin Borg.