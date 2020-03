Namsosing har fått påvist koronasmitte – hadde vært på utenlandstur

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Like før klokka 17 tirsdag ettermiddag, ble Namsos kommune informert om at en person i Namsos har fått påvist koronasmitte.

– Vi ble informert om at en person har fått påvist koronasmitte av kommuneoverlegen, og vedkommende hadde vært i utlandet. Personen ble derfor satt rett i karantene, sier rådmann i Namsos, Inge Ryan.

– Kan dere si noe om alder og kjønn?

– Nei, vi ønsker ikke å si noe om personopplysningene, sier Ryan.

Satt i isolasjon

Ettersom personen kom fra utlandet og ble satt rett i karantene, ble også smitten oppdaget i heimen.

– Det vil si at personen ikke har vært ute blant folk – og det kan hende flere er smittet?

– Vi må nesten forholde oss til de restriksjonene som er gitt, og at personen har vært i karantene, sier rådmannen.

Ryan sier namsosingen blir fulgt opp av helsevesenet på vanlig måte.

– Det er jo forskjellig på hvordan folk reagerer. Noen får lette symptomer, mens noen blir veldig syke, forteller Ryan som sier de bare ventet på det første tilfellet i Namsos.

– Vi var vel forberedt på at det ville komme tilfeller i Namsos. Det var noe vi var helt sikre på, sier rådmannen.

Ifølge helsemyndighetene skal personer som har fått påvist koronavirus isoleres.

Får behandling ved behov

Kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein H. Karlsen, sier at ut fra rapportene de har fra sine klinikker, er det ingen som er innlagt i Namsos med påvist smitte.

– Vi legger til grunn at primærhelsetjenesten følger opp, og at de har sikret at vedkommende er isolert hjemme. Dersom vedkommende trenger sykehusbehandling, vil personen få det, sier Karlsen.

