Nytt smittetilfelle i Grong

NAMDALSAVISA

GRONG: Det betyr at det er to personer i Grong kommune som per nå har fått påvist smitte.

Kommunen skriver at den smittede er bosatt i Grong og er isolert i eget hjem. Nærkontaktene er satt i karantene.

– Smittesporing gjennomføres i henhold til prosedyre. De som har vært i nærkontakt med den smittede personen vil bli kontaktet.

10 dager med over 39 i feber Jonas (33) fra Grong har det tøft med koronasmitte Jonas Sagmo Lund (33) sliter med pusten og med formen etter at han som første namdaling ble smittet av koronaviruset.

Namsosing har fått påvist koronasmitte – hadde vært på utenlandstur Vedkommende kom rett fra utlandet og ble satt i karantene før namsosingen fikk påvist koronasmitte.

Overhalling koronasmittet Søndag 22. mars ble det bekreftet at en person i Overhalla kommune er smittet med koronaviruset.

NA oppdaterer saken!