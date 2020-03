Ordfører-kolleger er enige om at videreføringa av tiltakene er nødvendige

NAMDALSAVISA

GRONG/NAMSOS: De fleste var nok forberedt på at dagens koronatiltak ville bli forlenget. Det betyr at skoler, barnehager og universitet blir stengt fram til 13. april. Det kunngjorde statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Kampen mot viruset må fortsette. Målet er å ta hverdagen tilbake. Derfor må vi fortsette å vaske oss på hendene og ha god hygiene. Vi gjør dette for alle vi er glade i, og for at de skal få beholde livene sine, sa Solberg.

– Det er ei uvirkelig tid, men det får også fram det beste i oss, sa hun.

– Ikke overrasket

Grong-ordfører Borgny Kjølstad Grande sier hun ikke er overrasket over at tiltakene videreføres.

– Jeg har tillit til de vurderingene som regjeringa har gjort, og at tiltakene er nødvendige for å forsinke koronasmitten. Det er viktig at vi nå følger de rådene og tiltakene som legges fram. Hold avstand, ikke oppsøk folkemengder, vask hender – og så må vi alle ta ansvar for å gjennomføre denne dugnaden, sier Grande.

Ordføreren skjønner at det er vanskelig for mange – og sier kommunen bidrar så godt de kan.

– Jeg oppfordrer alle om å ta en ekstra telefon, spør hvordan folk har det i sin « nye» hverdag. Fra kommunen prøver vi å bidra der vi kan med informasjon, undervisning, kontakt med hjemmene, ha telefonlinjer åpen for dem som trenger det, sier hun.

– Jeg tenker også mye på dem som blir berørt som bedriftseiere og arbeidstakere, legger hun til.

Ikke tilstrekkelig med to uker

Namsos kommune hadde fra før vedtatt at skoler og barnehager skulle være stengt til påske.

– Vi var forberedt på at tiltakene som ble innført 12. mars ville bli forlenget, og personlig mener jeg at det er riktig å gjøre det. Kriseledelsen i Namsos besluttet allerede på formiddagen den 12. mars å holde skoler og barnehager stengt helt fram til påske, fordi vi ut fra helsefaglige råd ikke mente at det ville være tilstrekkelig med to uker, sier ordfører Arnhild Holstad.

– Så i Namsos støtter både politisk og administrativ ledelse de tiltakene regjeringa kom med nå, ut fra de helsefaglige rådene de har fått fra helsemyndighetene. Dette er i samsvar med det vi i Namsos mener er nødvendig for å prøve å bekjempe pandemien, sier hun.

– Kommer dere til å gjøre noe mer utover de tiltakene dere allerede har iverksatt?

– Vi har ikke rukket å diskutere om vi skal gjøre noe mer ennå, sier Holstad.

– Må fortsette å være flinke

Også ordførerkollega Amund Hellesø i Nærøysund er glad for at de krevende tiltakene som er satt inn så langt viser gode resultater.

– Det er viktig at vi nå også i fortsettelsen er flinke, og følger de nasjonale retningslinjene med tanke på bekjempelsen av viruset. Dette er veldig viktig for at vi skal kunne høste resultat av den perioden vi nå allerede har vært gjennom, sier Hellesø til NA.

Videreføringa av tiltakene kom heller som ingen overraskelse for Hellesø, som samtidig er bekymra for hvilke følger forlengelsen vil ha.

– Da tenker jeg spesielt på barn og unge som ikke har det så bra hjemme og de som er urolige for om pengene strekker til. Det vil nå være viktig at vi i kommunene setter inn gode tiltak for å hjelpe disse i tida som kommer, sier Nærøysund-ordføreren.

– Jeg er også veldig glad for at statsminister Erna Solberg fokuserer på viktigheten av at vi også skal ha et næringsliv når denne situasjonen er under kontroll, legger han til.