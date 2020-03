Avlyser stafettfesten for de unge

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tinestafetten skulle gått av stabelen 12. mai, men det er nå besluttet at dette avlyses. Sponsorsjef i Tine, Ann-Kristin Syversen, forteller at avgjørelsen satt langt inne, men at de mener det er det riktige å gjøre. '

– Tinestafetten arrangeres i skoletiden, og vi hadde gledet oss til all idrettsgleden og samholdet som skulle skje på over 300 arrangementer over hele landet. Arrangementene kan dessverre ikke bli gjennomført i år slik situasjonen er, og det er derfor riktig å avlyse. Nå er det tid for å ta vare på hverandre i situasjonen vi er i og jobbe for et fantastisk arrangement i 2021, sier hun.

Sponsorsjefen forstår at mange barn kommer til å bli skuffet.

– Det er mye som er usikkert i denne situasjonen, samtidig vet vi at ting vil gå tilbake til det normale etter hvert. Da vil ildsjeler i hele idretts-Norge stå klare til å bidra til at over 110.000 barn får løpt Tinestafetten igjen i 2021, sier Syversen.

Tinestafetten er Norges største ungdomsmønstring. I 2019 deltok over 110.000 deltakere fra 6.-9. klassetrinn på landsbasis. I Namdalen har deltakerantallet ligget på omkring 800 de siste årene.

Stafetten har pågått siden tidlig på 1990-tallet, og i Namdalen er Kolvereid og Overhalla faste arrangementssteder for de namdalske skolene. Elevene på Namdalseid bruker å delta i stafetten på Steinkjer.