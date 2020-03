MORGENRAPPORTEN:

Dårlig vær fører til redusert kollektivtilbud

Værforholdene fører til foreløpig innstilling av Hofles-ferga, og kansellering fra Rørvik til Namsos. Gult farevarsel for kuling to steder. Fire personer er nå koronasmittet i Namdalen. Her er morgenrapporten fra NA!