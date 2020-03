Må hive om på planene

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi følger situasjonen innenfor reiselivet tett til vanlig, og nå er vi enda mer på for å kunne yte den servicen som våre eiere behøver, sier Bente Snildal i Visit Namdalen, paraplyorganisasjonen for reiselivet i regionen.

Hun har sendt ut en spørreundersøkelse til alle sine medlemmer for å se hvordan situasjonen er hos den enkelte i dag, og hva de tenker om ukene og månedene som kommer.

– Det er ganske alvorlig når 30 prosent av bedriftene frykter at den situasjonen vi har nå kan ende med konkurs, sier hun.

Samtidig er det mye som tyder på at økonomien hos de fleste er rimelig robust, siden 50 prosent sier at de ikke tror koronarestriksjonene vil tippe bedriften deres over ende.

– Dette er likevel noe vi må ta på største alvor, og vi har nå vært i møter med forskjellige nivå innen forvaltning og virkemiddelapparat for å finne løsninger for å hjelpe dem som sliter, sier hun.

Men ei utfordring de ser er at noen nøkkelbedrifter kan få det vanskelig.

Tror krisepakker virker

I spørreundersøkelsen har hun også spurt om bedriftene tror krisepakkene som regjeringa har kommet med vil virke.

– 60 prosent av dem som har svart tror det. Samtidig er det 30 prosent av våre medlemmer som faller utenom. Og det er disse vi må prøve å finne alternative løsninger for. Det er noe vi jobber intenst med i disse dager, sier Snildal.

Utfordringene for reiselivet i Namdalen er det samme som for reiselivet ellers i landet, og Visit Namdalen og Visit Innherred samarbeider for å finne løsninger som gagner så mange som mulig.

– Vi må jobbe annerledes en stund nå og gjøre om rollene våre litt. Både vi og reiselivsbedriftene må tenke nytt og snu om på planer for markedstiltak og prosjekter. Mange av dem jeg har snakket med har allerede byttet modus, og tenker framover og har startet å jobbe med videreutvikling av bedriften basert på dagens situasjon i stedet for å klargjøre til etablerte sesongtopper. Vi må derfor også jobbe i større grad med kortere tidshorisont og hjelpe dem med tanke på usikkerheten framover, sier Anne Haga i Visit Innherred.

Selv om de fortsetter å markedsfører sine respektive regioner mot nærmarkedet og regionalt, så har de den store offensive satsinga nasjonalt og internasjonalt blitt satt på vent.

Tre scenarioer

Så langt arbeider reiselivet ut fra tre forskjellige scenarioer når det gjelder varighet på koronatiltakene.

– Vi må nå legge planer for om tiltakene blir justert tidlig på sommeren, sent på sommeren eller langt ut på året slik at absolutt hele sesongen ryker, sier Snildal.

Uansett hva som blir resultatet, så skal de være klare for å ut i markedet med markedsføring for å trekke gjester til sin region.

– Uansett hvor tragisk koronapandemien er for folk som blir rammet, så må vi ha lov til å håpe at det skal komme noe godt ut av det på lang sikt. Kanskje vil nordmenn begynne å feriere mer i eget heimland som følge av det vi nå går gjennom, sier Snildal.